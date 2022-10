Nie tylko Cichopek i Kurzajewski. TVP przed laty połączyła Adriannę Niecko i Sławomira Siezieniewskiego

"Nie rywalizujemy ze sobą. Bardzo się nawzajem wspieramy. Ja oglądam go zawsze, kiedy prowadzi 'Wiadomości', a on śledzi program z moim udziałem. Zwracamy sobie uwagę na błędy, które popełniamy, i udzielamy rad" - opowiadała Niecko, podkreślając, że łączy ich nie tylko wspólna pasja, ale i miejsce, z którego pochodzą i do którego nieustannie wracają. "Dotykają nas te same sprawy i problemy. Poza tym często wyjeżdżamy. Krążymy między Warszawą a Gdańskiem. Jest w naszym życiu sporo pożegnań i powitań. To bardzo cementuje nasz związek" - dodała.