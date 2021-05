Nie potrafili przepuścić okazji. "Wiadomości" uderzyły w kolejną gwiazdę TVN

Prawie 700 tys. zł zapłaci Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu za szkolenie m.in. z obsługi smartofonów. Kurs adresowany jest do osób powyżej 50. roku życia. Weźmie w nim udział 60 osób, a to oznacza, że przeszkolenie każdego uczestnika pochłonie ponad 10 tys. zł. - Dużo? Według samorządowców z Koalicji Obywatelskiej to prawdziwa okazja. Tym bardziej że szkolić będzie gwiazda TVN - ironizowała Edyta Lewadowska, a była to dopiero przygrywka.