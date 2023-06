Nie mógł sobie darować. Tak w "Faktach" zakpili ze sztandarowej inwestycji PiS

- To była piękna uroczystość. 1 maja na Mierzei Wiślanej zostało otwarte przejście graniczne. Był wojewoda, byli samorządowcy, była straż graniczna. Właściwie brak było tylko kogoś, kto powie jak w "Misiu" Barei: "To jest przejście na miarę naszych możliwości. Otwieramy nim oczy naszym niedowiarkom i to nie jest nasze ostatnie słowo!" - kpił Kraśko, zapowiadając materiał redakcyjnego kolegi.