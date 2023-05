Dziennikarz "Faktów" zrobił wymowny gest ręką. Okrutna kpina z TVP

- Pytanie do kogo to jest przekaz? - mówił Maciej Knapik, stojąc pod wspomnianym billboardem. - Naprzeciwko Narodowego Banku Polskiego, po drugiej stronie placu, jest siedziba TVP - w tym miejscu Knapik zrobił wymowny gest ręką, a kamera pokazała budynek państwowego nadawcy. - No więc gdyby pracujące tam osoby miał wątpliwości, co mówić, to zawsze mogą wyjrzeć przez okno - postawił kropkę nad "i" reporter "Faktów".