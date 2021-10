"Ludzie udający dziennikarzy". Ekspert punktuje kłamstwa TVP ws. Unii

Pakiet klimatyczny powstał wszak na gruncie nauki, by chronić zdewastowane środowisko. Ale dziennikarze i politycy PiS przeczą nauce i promują nieuctwo. To wynika z braku szacunku do uczelni, do profesorów i dorobku naukowego ludzkości. Wyrugujmy naukę, wyrugujmy racjonalne myślenie, podważmy zaufanie do ekspertów i wypełnijmy to wolne miejsce naszymi treściami ideologicznymi, aby łatwiej było rządzić ludźmi.