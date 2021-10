"Wiadomości": Polexit będzie winą Tuska i opozycji. "Woronicza, gratuluję odlotów"

Po niedawnym orzeczeniu polskich sędziów, że część prawa UE jest niezgodna z Konstytucją RP, hasło "Polexit" jest odmieniane przez wszystkie przypadki. O możliwym wyjściu Polski z Unii piszą zagraniczne media, nie wierząc w intencje PiS-u o pozostaniu we wspólnocie. A co robią "Wiadomości" TVP? Twierdzą, że Polexit to plan opozycji.