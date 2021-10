"Wiadomości" TVP na topie. Polsat z rekordowym spadkiem

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Nielsen Audience Measurement dla portalu Wirtualne Media, "Wiadomości" nadawane w TVP1 i TVP Info przyciągało we wrześniu średnio 2,41 mln widzów. To prawie 20 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Jednocześnie taki wynik jest gorszy o 251 tys., zestawiając go z oglądalnością "Wiadomości" we wrześniu 2020 r.