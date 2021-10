"Fakty" biją sobie brawo. Podają wyniki oglądalności

O tym, że rywalizacja między stacjami informacyjnymi trwa w najlepsze, nawet nie trzeba przypominać. Walka o widza jest tak zacięta, że najwięksi konkurenci dążą do skompromitowania przeciwnika. Mowa oczywiście o bitwie, jaką od miesięcy toczą "Wiadomości" TVP z "Faktami" TVN. Niemal co wieczór wydawcy szukają haka na konkurenta, co skutkuje ostrymi atakami w głównych wydaniach tych programów. Tu jeden z ostatnich przykładów.