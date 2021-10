Ta wojna się nie kończy. "Wiadomości" uderzają w TVN i mówią o "transmisji kłamstw"

Na granicy polsko-białoruskiej sytuacja dalej wygląda tragicznie. Sprawa zaogniona jest dodatkowo przez polityków, którzy przerzucają się ostrymi argumentami. Gdy inni mówią o tragedii rodzin migrantów, inni nazywają to "szantażem humanitarnym". "To jest kryzys humanitarny - te osoby potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej. Uchodźcy są bici przez białoruską straż graniczną, która nie pozwala im zawrócić do Białorusi, gdy wchodzą do Polski, są wywożeni przez naszą straż graniczną z powrotem w głąb lasu na białoruską granicę" - relacjonuje Elżbieta Podleśna. Niestety wciąż niewiele mówi się o realnej pomocy, za to dużo o rzekomych zagrożeniach dla Polski.