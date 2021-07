Niczego się nie nauczyli. "Co to są niedoskonałości? Duże piersi?"

"Pytanie na śniadanie" znalazło się ostatnio w ogniu krytyki. Na początku prawdziwą burzę na facebookowym profilu porannego programu wywołała zapowiedź jednego z tematów o związkach puszystych kobiet i przystojnych mężczyzn. Wielu internautów oburzył nie tyle sam temat, co przede wszystkim to, jak go sformułowano. Redakcji zarzucano nakręcanie hejtu na kobiety większych rozmiarów, na co "Pytanie na śniadanie" stanowczo zareagowało. Mniej więcej w tym samym czasie redakcja została zasypana też gradem komentarzy za podjęcie tematu... cellulitu dzieci, który jest - jak określano - chorobą.