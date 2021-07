Izabella Krzan pokazała znany napój. Zakpił z niej nawet kolega z "Pytania na śniadanie"

Do grona krytykujących dołączył nawet kolega Krzan z "Pytania na śniadanie". Tomasz Wolny także odniósł się do słynnej już sytuacji z Cristiano Ronaldo, który podczas konferencji na Euro 2020 odstawił na bok Coca-Colę, zalecając, by ludzie pili wodę. "Przeprowadziliśmy i nie wiem co gorsze - smak czy skład, więc jak to mówi Ronaldo: 'Aqua!'" – skomentował Wolny.