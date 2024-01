Nicola z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o chorobie. "Pokonałam to cholerstwo 5 lat temu"

"Nigdy o tym nie mówiłam publicznie i nie chciałam o tym mówić, ale jeśli ma to komuś pomóc, to to zrobię. Na tym zdjęciu widzicie mnie w wieku 17 lat, z depresją, bez jakiejkolwiek nadziei, że będzie dobrze. Czemu pokazuje wam to zdjęcia i o tym mówię? Bo pokonałam to cholerstwo 5 lat temu. I też nie wierzyłam, że będzie dobrze" - napisała uczestniczka jubileuszowej edycji program TVP.