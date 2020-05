Netflix pozwany. Platforma oskarżona o zniesławienie w "Mesjaszu"

Serial Netfliksa "Mesjasz" ukazał się w styczniu tego roku. Opowiada o mężczyźnie, który twierdzi, że jest następcą Jezusa. Zbiera coraz większą popularność na świecie. CIA ma co do niego wątpliwości, więc zaczyna prowadzić śledztwo w jego sprawie.

Wiemy już, że nie powstanie kontynuacja serialu. Jedyny sezon produkcji nie przypadł do gustu firmie GEO Group Inc., która poczuła się obrażona i podała Netfliksa do sądu o zniesławienie.