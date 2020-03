"Mesjasz": Netflix podjął decyzję. Kontynuacji serialu nie będzie

Na zgliszczach placu w Damaszku pojawia się tajemniczy prorok Al-Masih, który głosi przesłanie o miłości i pokoju, i mówi, że wypełnia misję powierzoną mu przez Boga. Nie trzeba mu dużo czasu, by natchnioną mową porwać tłumy, które wraz z nim przemierzają pustynię w kierunku Izraela. To szybko ściąga na Al-Masiha uwagę CIA. Agenci służb specjalnych próbują zdyskredytować proroka, ale wtedy zaczynają dziać się cuda. Coraz więcej wiernych twierdzi, że stali się świadkami paruzji – czyli ponownego przyjścia Chrystusa na świat. Zagadkę pojawienia się mężczyzny miała rozwikłać agentka CIA we współpracy z siłami FBI.