"Mesjasz": Najbardziej prowokacyjny serial następnego roku

1 stycznia na platformie Netflix zadebiutuje serial "Mesjasz", który ma być opowieścią o współczesnym Jezusie. Jest jedno "ale". Produkcja ta jest utrzymana jest w konwencji... śmiałego thrillera politycznego, trzymającego widza w napięciu, ale przede wszystkim zadającego pytania natury prowokacyjnej. By się o tym przekonać, wystarczy przeczytać opis fabuły.

Na zgliszczach placu w Damaszku pojawia się nagle niepozorny mężczyzna. Jedno z najstarszych miast rejonu Morza Śródziemnego krztusi się kurzem i krwią poległych mieszkańców, ale mężczyzna, który wygłasza płomienną przemowę nie zważa na to. Zaczyna mówić o miłości do bliźniego, o tym, że trzeba zrzucić jarzmo niewoli, zwrócić się w kierunku potrzebujących. Mówi też, że wystarczy słuchać, patrzeć i mieć nadzieję. Powołuje się na Allaha.

Mężczyzna twierdzi, że nastaną czasy wspaniałe i każdy dostąpi łaski. Mówi wszystko to, co mógłby powiedzieć każdy, którego stać na ubranie komunałów w kwiecistą przemowę i dostroić je religijnymi dogmatami. Jednak przemowa tego konkretnego mężczyzny ma miejsce przy niezwykłym zbiegu okoliczności.

Oddziały ISIS zbierają się do kolejnego krwawego ataku, a dzieje się to przy okazji nadciągającej burzy piaskowej, największej od stuleci. To siły natury zmuszają terrorystów do przerwania ostrzału, niweczą mordercze plany, sprawiają, że sprzęt wojskowy jest bezużyteczny, a drobny mężczyzna na środku placu okrzyknięty zostaje mesjaszem i od teraz wszyscy będą się do niego zwracać Al-Masih.