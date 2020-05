Netflix pod lupą Reduty. Oto największe absurdy w obronie Dobrego Imienia Polski [FELIETON]

Nie wiem, w którym momencie swojego życia zrobiliście błąd, ale z pewnością coś poszło nie tak. Bo zamiast oglądać seriale po pracy, dla przyjemności, z wyrzutami sumienia, że ten czas, a jest go przecież sporo, powinniście w sumie przeznaczyć na coś innego, moglibyście być członkami Reduty Dobrego Imienia - Ligi Przeciw Zniesławieniom i oglądać seriale dla dobra Polski. Pracownicy tej fundacji przez ostatnie tygodnie, a może i miesiące, długie godziny oglądali wszystko, co się dało obejrzeć w serwisach streamingowych i sprawdzali, czy nikt tam nie obraża ojczyzny i nie mówi o niej źle. Bo przecież ojczyzna jest jak matka, a o matce nie można mówić źle.

To nie są żarty, to są konkretne, imponujące liczby: 557 obejrzanych i przeanalizowanych filmów i seriali . Która z organizacji może się poszczycić takim poświęceniem dla Polski? Wynikiem ciężkiej pracy streamingowych patriotów jest raport pod tytułem, który stawia na baczność i jednocześnie wyznacza zadanie i misję: "Możliwość przeciwdziałania zniesławieniom na platformach streamingowych typu Netflix".

Koronawirus. Sonda WP. Zapytaliśmy Polaków, co sądzą o obowiązku noszenia maseczek

I trudno, doprawdy, zgodzić się ze skromnością zawartą w tytule tego imponującego projektu: dlaczego tylko "możliwość"? Działacze patriotyczni powinni to wszak uznać za konieczność, za wieki zbiorowy obowiązek. I dlaczego ograniczyć się tylko do Netfliksa? Przecież w internecie jest dziś tyle innych serwisów streamingowych, na których złe, ciemne, antypolskie siły mogą Polskę szkalować, wyśmiewać albo, co być może, najgorsze: w ogóle jej nie dostrzegać.