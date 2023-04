Netflix pozwany. Afera o czarnoskórą Kleopatrę trwa

Przypomnijmy, że egipscy akademicy i politycy podkreślają, że Kleopatra miała europejskie, grecko-macedońskie korzenie, urodziła się w Aleksandrii i należała do greckojęzycznej dynastii i, co budzi największe emocje, nie była czarnoskóra. W serii Netfliksa jedną z ekspertek jest Sally Ann Ashton, która tak uzasadnia odmienne przedstawienie władczyni: - Kleopatra władała Egiptem zanim w północnej części Afryki pojawili się Arabowie. Jeśli od strony matki miała rdzenne kobiety, byłyby czarnoskórymi Afrykankami i to powinno być brane pod uwagę we współczesnych przedstawieniach Kleopatry.