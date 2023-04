Czarnoskóra Kleopatra wywołała aferę. Internauci wyśmiewają produkcję Netfliksa

Pod zwiastunem opublikowanym na YouTube internauci wyśmiewają serię za to, jak odbiega od historycznych faktów. "Wszyscy ci historycy i egiptolodzy zmarnowali tak wiele czasu, studiując szczegóły życia Kleopatry, a wystarczyło, że zapytaliby o zdanie babcię Jady Pinkett Smith" - można przeczytać. Inni, odnosząc się do historycznych nieścisłości, nabijają się z Kleopatry, biorącej udział w różnych innych historycznych czy fikcyjnych wydarzeniach: "Kocham tę scenę, gdy Kleopatra mówi: 'Nie można tak po prostu wejść do Mordoru'. Aż miałem dreszcze" albo "Kocham tę scenę, gdy Kleopatra mówi: 'Wakanda Forever'. Ciarki!".