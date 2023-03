Chris Rock wyzywa żonę Willa Smitha. Uszy więdną

- Po pierwsze, Jada publicznie przyznała na Facebooku w tamtym czasie, że Chris byłby świetnym gospodarzem Oscarów i jest idealny do tej fuchy. Po drugie, dlaczego swój występ zorganizował w Baltomore, jej rodzinnym mieście? Przecież to ewidentna prowokacja. Po trzecie, jak łatwo jest mu nazywać ją 's...ką'? On ma obsesję na jej punkcie i to od dobrych 30 lat - stwierdziło anonimowe źródło.