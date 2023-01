Poseł opozycji w TVP nie przebierał w słowach. "Obraził na wizji Magdalenę Ogórek"

Artur Łącki to poseł PO, który nie kryje niechęci do PiS i TVP, a mimo to jest częstym uczestnikiem debat na antenie TVP Info. Ostatnio wystąpił w programie Magdaleny Ogórek i wypowiedział się tak mocno, że nawet "Wiadomości" cytowały go w wieczornym wydaniu.