Netfliksowi ciągle mało. Ma nowy sposób na wyciągnięcie kasy od widzów

Jeszcze więcej reklam

Jak przypomina Next.gazeta.pl, pod koniec 2022 r. serwis wprowadził na niektórych swoich rynkach tańszy pakiet, obligujący użytkownika – w zamian za niską cenę abonamentu – do obejrzenia raz na jakiś czas kilku reklam. O dziwo ta propozycja odniosła sukces – do listopada ubiegłego roku wybrało ją już łącznie ok. 15 mln osób.