Neo-Nówka bez litości. Tak piszą o drużynie Lewandowskiego

Skecz okazał się hitem. Na samym kanale Neo-Nówki na YouTubie wyświetlono go grubo ponad 10 mln razy. Kabaret udzielił masy wywiadów, a w rozmowie z Przemkiem Guldą z Wirtualnej Polski zaznaczył, że "Wigilia 2022" miała przede wszystkim unaocznić, "jak bardzo jesteśmy podzieleni za sprawą tego, co robią i co nam wmawiają politycy".