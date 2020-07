"Nasz nowy dom". Czy bohaterowie programu odzyskają dom?

- Jak jechałam, to do końca miałam nadzieję, że to jednak nie mój dom. Cztery godziny tutaj stałam i patrzyłam, co się dzieje - powiedziała pani Beata w rozmowie z Polsat News.

Jak udało się nam dowiedzieć, kobieta wciąż nie może otrząsnąć się z tej tragedii. Dotychczasowe wyniki śledztwa wskazują na to, że podpalenia dokonał znajomy rodziny . Pani Beata po obejrzeniu szczątków jej domu zadbała o to, aby dzieci nie zobaczyły tego widoku. Lokalne władze apelują o finansową pomoc dla poszkodowanych.

- To od telewizji Polsat będzie zależało, jakie działania podejmiemy. Czekamy za zakończenie postępowań i decyzję rodziny, czy chcą powrócić w to miejsce. Jeśli uznają, że tak i stacja powie, że odbudowujemy dom, to jesteśmy na to gotowi. Mamy 3 świetnych architektów, 2 ekipy remontowe ze wszelkimi uprawnieniami, więc wszystko jest możliwe do realizacji - zdradziła nam osoba z produkcji programu.