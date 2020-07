"Nasz nowy dom": tragedia bohaterki programu. Straciła cały dobytek

Odcinek programu "Nasz nowy dom" z udziałem pani Beaty z Antonina w woj. podlaskim wyemitowano wiosną 2018 roku. Katarzyna Dowbor z ekipą pomogła wówczas samotnej mamie dwóch chłopców wyremontować dom, który odziedziczyła po dziadkach. Była to jej jedyna nadzieja na dach nad głową, który straciła po rozstaniu z mężem. Budynek był w opłakanym stanie. Wymagał ocieplenia, wymiany hydrauliki i instalacji elektrycznej. W zaledwie kilka dni nieruchomość zyskała zupełnie nowe oblicze i stała się prawdziwym domem dla bohaterki programu. Niestety, nie na długo.

W sobotę 18 lipca doszło do tragicznego pożaru. Co najważniejsze, żaden z domowników nie ucierpiał na jego skutek, ale doszczętnie spłonął cały dobytek rodziny. "Ogień obejmował całe poddasze łącznie z tarasem. Linia energetyczna doprowadzająca prąd do domu była zerwana, a linki, w których był prąd, leżały na ziemi" - relacjonował dla lokalnego portalu przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.