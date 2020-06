TVN szykuje konkurencję dla "Naszego nowego domu". Dowbor komentuje

Mogłoby się wydawać, że w temacie wnętrzarskich programów Dorota Szelągowska zrobiła już wszystko. Ma ich już kilka na koncie, a do najsłynniejszych należą: "Dorota inspiruje”, "Dorota was urządzi" i "Domowe rewolucje". Okazuje się jednak, że gwiazda TVN nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W lipcu rozpoczyna kręcenie zupełnie nowego show, które będzie podobne do programu konkurencyjnej stacji.