Katarzyna Dowbor zatrwożona podpaleniem domu. "Pomożemy tej rodzinie"

W sobotę 18 lipca doszło do tragicznego pożaru, wskutek którego spłonął dom pani Beaty. Co najważniejsze, żaden z domowników nie ucierpiał.

- Trudno jakkolwiek skomentować to, co się stało. Tym bardziej, że dotarła do nas informacja, że było to podpalenie. Czyli ktoś dopuścił się takiego czynu z premedytacją. Nie wiemy jeszcze jakie jest podłoże tej sytuacji, bo to zostawiamy policji. Oni sprawdzą, kto to zrobił i dlaczego - powiedziała Katarzyna Dowbor.