"Nasz nowy dom". Są zarzuty dla podpalacza

"Nasi koledzy ciężko pracowali, by ta cudowna rodzina wreszcie mogła poczuć się bezpieczna, a sąsiad z zazdrości podłożył ogień i spalił ich najważniejsze miejsce na ziemi. Jakim trzeba być podłym człowiekiem, by coś takiego zrobić?"- nie kryje oburzenia gospodyni programu, która skomentowała sytuację w opublikowanym późnym wieczorem poście w mediach społecznościowych.

Jak ustalił Polsat News, podejrzany o podpalenie usłyszał już zarzuty. Oskarży się go o zniszczenie mienia znacznej wartości. Przyznał się do winy. Jest też już wniosek o areszt.

- Jak jechałam, to do końca miałam nadzieję, że to jednak nie mój dom - powiedziała, cytowana przez Polsat News. Kiedy dojechała na miejsce cały czas trwała akcja gaśnicza. - Cztery godziny tutaj stałam i patrzyłam, co się dzieje - dodała.