Dowbor jest wściekła. Ujawniła, kto podpalił dom uczestniczki show Polsatu

- Trudno jakkolwiek skomentować to, co się stało.Tym bardziej że dotarła do nas informacja, że było to podpalenie. Czyli ktoś dopuścił się takiego czynu z premedytacją. Nie wiemy jeszcze, jakie jest podłoże tej sytuacji, bo to zostawiamy policji-mówiła w rozmowie z Oskarem Netkowskim.