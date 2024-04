Największy hit Netfliksa. Szukają do pracy. Wymagania?

Drugi sezon "1670". Zagraj w megahicie Netfliksa

Na oficjalnym fanpage'u warszawskiej agencji statystów, epizodystów i aktorów Kamed Studio pojawiło się ogłoszenie o castingu do powstającej nowej odsłony serialu. Nie zabrakło odniesień do samego tytułu. "My, Sarmaci, jesteśmy narodem wybranym!" – czytamy już we wstępie. Z treści wynika, że poszukiwane są osoby w każdym wieku z Kolbuszowej (miasto w województwie podkarpackim) i okolic.