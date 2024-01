Ponownie został ojcem po 50-tce. "Ekstremalnie wymagające"

"Trzymałem go na ręku, za palce. A on siniał z minuty na minutę, na moich oczach. Nic nie mogłem zrobić. Odszedł. Zmarł tuż po urodzeniu, trzy godziny później. Wtedy zadałem sobie pytanie: dlaczego? Gdzie jest sens życia? Ja sobie to pytanie zadaję nieustająco" - wyznał w książce "Jestem tatą" Joanny Drosio-Czaplińskiej.