"1670". Czegoś takiego Netflix jeszcze Polakom nie serwował

Jest też córka, Aniela (Martyna Byczkowska) - wyzwolona dziewczyna, która według współczesnej terminologii nazywana byłaby feministką. Rodzice chcą, by wyszła za mąż za syna magnata i wzbogaciła rodzinny majątek. Ją bardziej interesują reformy w posiadłości - opowiadanie chłopom pańszczyźnianym o zmianach klimatu, o konieczności recyklingu czy przeprowadzanie Marszu Równości dla innowierców we wsi. Jest też żona, Zofia (Katarzyna Herman). Oddana Bogu dewotka, którą z mężem łączy wspólna pasja - nienawiść do sąsiada.