Zasłynął jako ksiądz z hitu Netfliksa. Kampania z aktorem podbiła internet

Pod postem na instagramie posypały się same pozytywne komentarze. "Gratulacje dla pomysłodawców i twórców tego spotu", "Pięknie wyszło", "Sztos!", "Genialne! Niech idzie w świat i edukuje", "Mocne", "Wspaniałe to jest!" – internauci nie kryli zachwytu. Przypomnijmy, że to już nie pierwszy podobny materiał w tej akcji społecznej. Wcześniej ten sam kwartet aktorów, grających tutaj wyrzuty sumienia, wystąpił w wideo stylizowanym na film gangsterski.