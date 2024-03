Wygłosił mowę na "pogrzebie" Wojewódzkiego przed kamerami. "Panie Boże..."

Wojewódzki, nawiązując do fabuły "1670" i satyrycznego podejścia do przywar Polaków, zapytał Sikorskiego, czy jesteśmy krajem "pato-patriotyzmu". - Wydaje mi się, że trochę tak, ale to dużo bardziej skomplikowane. Nie odbiło się nam po zmianach po 1989 r. Nie ma równowagi społecznej. To, co powiedziałem o mojej toksycznej relacji z Polską, odnosi się do wielu moich rówieśników, którzy powiedzieli "spier...alam, nie chcę tu być, wyjeżdżam". Ja należę do tej grupy, która chce tu zostać i wziąć za to odpowiedzialność - powiedział aktor.