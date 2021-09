Najpierw dom, potem zaręczyny? Marta i Paweł mają poważne plany

Marta i Paweł to para, której udało się znaleźć miłość w programie, choć podczas zdjęć niewiele na to wskazywało. Martę zirytowało niezdecydowanie Pawła. Ten, widząc że dziewczyna zwątpiła w jego intencje, nie pozostawił żadnych wątpliwości - chciał kontynuować przygodę wyłącznie z nią. Uczestnicy show "Rolnik szuka żony" szybko powiedzieli Marcie Manowskiej, że planują wspólną przyszłość, a rolnik zaczął wspominać o pustym domu, w którym mogliby razem zamieszkać. Para od czasu do czasu pojawiała się w telewizji, by opowiedzieć o tym, jak potoczyły się jej losy. Co więcej, przygoda z TV tak bardzo spodobała się obojgu, że zdecydowali się wziąć udział w kolejnym programie – "Dance Dance Dance". Co dalej? O dalszych planach opowiedzieli "Rewii". Ostatecznie zamieszkali w wynajmowanym mieszkaniu nieopodal gospodarstwa i pensjonatu rodziców Pawła. Warszawa już nie jest dla nich. Zakochani rozpoczęli budowę domu. Wiele wskazuje na to, że staną na ślubnym kobiercu. – Marta to wspaniała dziewczyna. Miałem sporo szczęścia, że spotkałem ją na swojej drodze. Kiedy zaręczyny? Nie będę tego zdradzał, bo to moment bardzo ważny i przeznaczony tylko dla nas. Pochwalimy się już po fakcie – powiedział "Rewii" rolnik.