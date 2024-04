Najlepsze seriale kryminalne w Polsat Box Go. Z nimi zarwiecie niejeden wieczór

"Osaczony" to polski miniserial (sześć odcinków) bazujący na amerykańskim hicie "Secrets and lies". Rzecz dzieje się na osiedlu domów jednorodzinnych pod Warszawą. Michał (Leszek Lichota) w trakcie porannego joggingu znajduje w lesie ciało nastoletniego syna sąsiadki. Do śledztwa oddelegowany zostaje detektyw Kron (Eryk Lubos), który nie wyklucza, że to właśnie Michał jest sprawcą morderstwa.