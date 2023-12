"Grzechy sąsiadów" to chwilami thriller, a chwilami erotyk. Spodoba się widzom?

- W tym serialu jest bardzo dużo tego, co aktorki i aktorzy lubią najbardziej - opowiadał Sebastian Fabijański. - Mnóstwo emocji, głębi, psychologii. Moja postać jeździ na motorze, strzela, biega i skacze, ale tak naprawdę pod tym wszystkim jest wiele warstw psychologicznych. To one sprawiły, że to była fascynacja postać do zagrania.