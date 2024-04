Mocne obsady i historie. Polsat ma ofertę dla fanów kryminałów i thrillerów

Pomysł wyjściowy "Krwi" jest taki sam jak w oryginale. Laura Gajewska (Vanessa Aleksander) wraca z Warszawy do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną informacją o śmierci matki Marii (Małgorzata Foremniak). Dowiaduje się, że nieuleczalnie chora kobieta zmarła nagle w dziwnych okolicznościach we własnym domu. Ciało znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę.