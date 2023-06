Najbardziej lubiane pary z “Rolnik szuka żony”

"Rolnik szuka żony" to program, który może pochwalić się świetnymi wynikami nie tylko oglądalności. Dzięki show poznało się i poślubiło wiele par. Część z nich po zakończeniu przygody z telewizją żyje sobie, nie wzbudzając zainteresowania. Inne korzystają z popularności i są aktywne w sieci. To cieszy fanów formatu, którzy lubią czytać o tym, co się dzieje u ich ulubieńców. Ania i Grzegorz poznali się w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Tak do siebie pasowali i zaiskrzyło tak szybko, że znaleźli się tacy, którzy węszyli ustawkę i ściemę. Bardowscy są już siedem lat po ślubie. Mają dwójkę dzieci: Janka i Liwię. Niedawno wybudowali duży dom, a postępy w parach relacjonowali na YouTube. Widać, że mają smykałkę do tego, na popularności w sieci zbudowali swój biznes. Sprzedają soki, książeczki, Ania założyła sklep z ubraniami. Śledzi ją niemal 300 tys. Osób na Instagramie. Dużą popularnością cieszą się także Małgosia i Paweł Borysewiczowie z czwartej edycji “Rolnik szuka żony”, także rodzice dwójki dzieci. Mają gospodarstwo z krowami mlecznymi, ale Małgosia uwielbia także zabawę modą i nowinki urodowe. Kocha kuchnię - wydała e-booka o domowych potrawach i życiu na wsi. Na jej Instagramie regularnie pojawiają się płatne współprace. Bardzo lubiani są także Joasia i Kamil z ósmej edycji programu. Bardzo młodzi ludzie zakochali się w sobie niemal od samego początku. Dziewczyna szybko zamieszkała z rodziną Kamila i przyjęła jego oświadczyny. Nie trzeba było długo czekać, aż na świecie pojawiła się ich córeczka. Niebawem para weźmie ślub. W dziewiątej edycji “Rolnik szuka żony” Michał powiedział, że marzy mu się taki scenariusz, jaki wydarzył się u Kamila. Z nadesłanych listów wylosował jeden, o którym powiedział, że bez względu na wszystko zaprosi do siebie jego nadawczynię. Tak się stało, strzała Amora trafiła w samo serce, gdy poznał Adę. Chociaż ich miłość wydaje się jeszcze niedojrzała, a górnolotne deklaracje przedwczesne, to fani programu kibicują im w ich matrymonialnych planach.

Rozwiń