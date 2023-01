Na to idą 2,7 mld zł. "Wstydziłbym się takie głupoty opowiadać"

Janecki poszedł o krok dalej i wypalił prosto z mostu, że on "wstydziłby się takie głupoty opowiadać ludziom". - Po to się idzie do polityki, żeby jakąś treść przekazać ludziom. Co to było, koncert życzeń czy jakaś potańcówka w remizie, że trzeba było zagaić? - drwił jeden z gospodarzy "W tyle wizji".