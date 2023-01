Zdumiewające słowa Jakimowicza w TVP Info. Internauci brutalnie sprowadzili go na ziemię

- Kiedyś wziąłem swojego syna na bok i wytłumaczyłem mu: nie czytaj tego i nie słuchaj, że ten twój ojciec jest taki straszny. Gdyby ci przyszło do głowy, że poczujesz uczucie do chłopaka, to żebyś nie omijał pomysłu przedstawienia mi go. Nie chodzi o to, że będę cię akceptował. Ja będę cię kochać, jak kochałem, a jego będę kochał jak swoje dziecko - zapewnił.