Tak podsumowała TVN. Boi się pozwu od stacji?

- Przepraszam, jeśli się mylę, ale to moja subiektywna ocena, że tam jest jakiś deal z telewizją komercyjną, bo gdy TVN pokazuje te spotkania z panem Tuskiem, to tam są odpowiednie najazdy kamerą na ludzi, którzy owacyjnie, prawie histerycznie tam płaczą ze szczęścia. Nie, że tam jest ekipa, która to reżyseruje, pokazuje, tylko już swoi ludzie, którzy się wczuli. Bo ja absolutnie - żeby ktoś mnie tutaj nie pozwał - nie wysuwam wniosku, że TVN to robi dlatego, że chce, aby Platforma wygrała - tłumaczyła Magdalena Ogórek.