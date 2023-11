Muniek Staszczyk płacił za seks. "To były klimaty półmafijne"

Staszczyk: "to było inspirujące"

Kontakt z kobietami świadczącymi tego typu usługi stanowił dla niego przede wszystkim artystyczną, a nie erotyczną podnietę. – Ciekawiła mnie jej motywacja, to była rozmowa o tak zwanej sytuacji, wiesz, że ma córkę i że to jest praca i że po prostu musi. A ja mówię, że ja generalnie tak życie chłonę i to mnie interesuje, bo jestem muzykiem, ona coś tam kojarzyła, że teksty pisze, i mówię, że to są też dla mnie inspiracje – tłumaczył Staszczyk.