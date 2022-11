Odważna decyzja. Publiczna Trójka nadaje "A ty wyłącz TVP"

Teledysk do utworu "Deszcz" pojawił się w internecie przed kilkoma dniami. Muniek Staszczyk tak go zapowiedział: "Myślę, że to kawałek mega aktualny. Dotyczy manipulacji medialnej, która w dobie wojny realnej, informacyjnej i szczepionkowej jest wręcz monstrualną i zabójczą jak najgorszy wirus. Teledysk jest w klimacie lekkiego dystansu, pełny poczucia humoru, ale i fajnej, delikatnej łobuzerki".