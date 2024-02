Mówiła o tym cała Polska. Jest nawiązanie w hicie Netfliksa

Detal ten stanowi wyraźne nawiązanie do sprawy z grudnia 2022 r. To właśnie wtedy w biurze komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka doszło do niespodziewanego wybuchu broni, którą mężczyzna otrzymał od służb ukraińskich. Wedle jego własnych słów miała być to jedynie pusta i zużyta tuba po granatniku, którą przerobiono na głośnik. W wyniku zaistniałej sytuacji doszło do uszkodzenia stropu jednego z pomieszczeń, a sam Szymczyk doznał lekkiego uszczerbku na zdrowiu.