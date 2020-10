Skomentował jej popisy. Żadna kobieta nie chciałaby tego usłyszeć

Maciej z "Rolnik szuka żony" już na początku nie ukrywał, że serce zabiło mu mocniej do jednej z pań. "Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia i możliwe, że to się dzisiaj stało" - powiedział przed kamerami. Nie zdradził jednak, o którą dziewczynę chodzi. Widzowie z łatwością jednak zorientowali się, że jego faworytką została Monika. Para co rusz posyłała sobie ukradkowe spojrzenia i zalotne uśmiechy. Widać było, że tych dwoje naprawdę ma się ku sobie.