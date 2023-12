Mołek wróci do TVN? Zapytana krótko skwitowała

- Mój kanał ma się dobrze, znalazłam swoje miejsce, niedługo miną cztery lata, odkąd to odpaliłam, stworzyłam od zera. (...) To jest moje miejsce na ziemi, po co mi do tego telewizja, gdy sama mam swoją: robię to, co kocham, tak jak chcę. Nikt mnie z niczego nie rozlicza, nikt mi niczego nie każe, nikt ode mnie nic nie chce.