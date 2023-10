Żebrowski zagotował się. Mówił o PiS i TVP

- Ja pamiętam, jak PiS wygrał wybory i była w "Pytaniu na śniadanie" taka młoda dziewczyna, która miała robić sondę na Okęciu z podróżnymi, którzy wylatywali właśnie w świat dzień po wyborach. To był taki żart. Ona chodziła z mikrofonem i pytała się, czy nie widać w kolejce pani Manueli Gretkowskiej, która obiecała, że jak PiS wygra wybory, to ona opuści kraj. Ci ludzie odpowiadali, że nie wiedzą, o co chodzi. A ona miała jako młoda dziennikarka robić taki program. No to jeżeli tak gwałci się kogoś medialnie na samym początku kariery, to ja się pytam, jakim ona ma być dziennikarzem w przyszłości? - opowiadał aktor.