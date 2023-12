Magdalena Mołek świętuje nowy rząd. Będzie go twardo rozliczać

- Polityka to jest ostra gra. Wybory i fetowanie wyborów to jest jedno, ale potem przychodzi rzeczywistość i spełnianie oczekiwań, bo nie chcę mówić o żadnej kiełbasie wyborczej. Chcę mówić o konkretnych ustawach, które dla kobiet chciałabym, żeby były wprowadzone Czy to jest możliwe? Arytmetyka sejmowa pokazuje, że wiele rzeczy nie, ale wierzę, że rozsądne i logiczne rozwiązania są w zasięgu ręki. Chyba, że znowu chcecie, żebyśmy wyszły na ulice, ale to by się wam nie opłacało - pogroziła palcem.