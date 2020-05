"Mój kraj znika" nowym hitem Trójki. Piosenka powstała na znak protestu

Ostatnie wydanie kultowej Listy Przebojów Trójki prowadzone przez Marka Niedźwieckiego wygrała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Tekst utworu nawiązuje do wizyty Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia na zamkniętym cmentarzu powązkowskim. Według dyrekcji Polskiego Radia notowanie zostało sfałszowane .

Wielu pracowników Trójki, jak i muzyków, których utwory pojawiały się na antenie stacji, potraktowało to wydarzenie jako przejaw cenzury. Z anteną po wielu latach współpracy pożegnali się m.in. Marek Niedźwiecki, Piotr Metz, Piotr Kaczkowski, Agnieszka Szydłowska, Marcin Kydryński, Piotr Stelmach . Z kolei artyści zapowiedzieli bojkot rozgłośni, w tym Dawid Podsiadło, Organek, Kasia Nosowska, Artur Rojek, Mary Komasa.

Do sytuacji w Trójce odniósł się też Fisz, czyli Bartosz Waglewski. W mediach społecznościowych napisał: "Kazik znika z Trójkowej Listy Przebojów. Następnego dnia z Trójki znika mój kumpel Bartek Gil. Trójka znika. Mój kraj znika". Ostatnie zdanie powraca w utworze, który pojawił się w sieci w niedzielę 17 maja.

Od poniedziałku "Mój kraj znika" stale rozbrzmiewa na antenie Trójki. Już trzeci raz z rzędu został wybrany piosenką dnia, co pretenduje go do miana piosenki tygodnia. Refren piosenki Fisz Emade Tworzywo jest uważany przez wielu słuchaczy za wyraz protestu wobec obecnej sytuacji w Polskim Radiu. Oto jego tekst: "Mówię: słuchaj, patrz\ jak znika, wszystko znika\ jak kraj znika, jak ja znikam\ a oni są zajęci\ mówią: daj nam spokój\ mówią: je.. się na łeb\ nie słyszą, nie widzą\ jak kraj znika, jak ja znikam".