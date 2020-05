Będzie można głosować na Kazika. Zapowiedziano audyt Listy Przebojów

Jednym z największych zarzutów, choć podkreślono, że prowadzący mają dowolność w doborze piosenek prezentowanych na liście, był fakt, że piosenki Kazika nie grano na antenie Trójki. Tak twierdzi dyrekcja, nie kryjąc zdziwienia "pojawieniem się" piosenki. – W dobrym tonie było, że nowość była grana w tzw. Poczekalni, a później, za tydzień wchodziła do listy. Ewidentnie chodziło o to, by Kazik jak najszybciej wszedł na listę i zaczął otrzymywać głosy – brzmi wniosek kierownictwa.

Jak zapowiedzieli dyrektorzy PR, w związku z zaistniałą sytuację zostanie przeprowadzony audyt Listy Przebojów, sięgający kilku lat wstecz. Jak padło podczas konferencji, to nie pierwszy tego typu przypadek. Ma zostać przeprowadzone również spotkanie z pracownikami działającymi przy Liście Przebojów (prezes nie ukrywa, że będą kontaktować się także z Markiem Niedźwieckim). Co więcej, jak mówił Rogalski, w planach jest stworzenie regulaminu, który ma uczynić głosowanie bardziej przejrzystym – słuchacze będą mogli się dowiedzieć czy ich głos zostanie zaliczony, a jeśli nie, dlaczego.

Co ciekawe, władze Polskiego Radia podzieliły się informacją, że Kazik wraca na listę, a słuchacze będą mogli głosować na piosenkę "Twój ból jest lepszy niż mój" (co ciekawe, fani zauważyli wcześniej, że głosować owszem znów można, ale nie na Kazika). Prezes rozgłośni podkreśliła, że nie ma wiedzy, czy Kazik Staszewski wiedział o całej sytuacji i podejrzewa, że muzyk sam stał się ofiarą całej afery. Naczelny Trójki zaprzeczył zaś, że wysyłał sms-y o treści "zróbcie coś z tym".

- Ta sytuacja nie ma nic wspólnego z zarzucaną rzekomą cenzurą. Na Kazika słuchacze będą mogli głosować, ale zgodnie z systemem. Zdajemy sobie sprawę, że przez to najbliższe notowanie, w związku że sytuacja jest dynamiczna, ta piosenka będzie na pierwszym miejscu. Jeśli taka jest wola słuchaczy, proszę bardzo. Ale to właśnie my nie dopuścimy do cenzurowania głosów słuchaczy – mówiła prezes.